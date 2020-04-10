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Омбудсмен оценила быстроту реакции Путина

15:26
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Президент откликнулся на обращения граждан

Президент России Владимир Путин незамедлительно отреагировал на письма, касающиеся обращений граждан по поводу ситуации с коронавирусом. Такую же реакцию продемонстрировал председатель правительства Михаил Мишустин, рассказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
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"Я обращалась к президенту с несколькими письмами, к председателю правительства, связанными с результатами мониторинга обращений граждан, и надо сказать, что быстро поступала реакция на поставленные вопросы", - цитирует Москалькову РИА Новости.

Письма, направленные уполномоченным по правам человека президенту и главе кабмина, а также генпрокурору, касались жалоб россиян. Омбудсмен просила принять меры, чтобы граждан не заставляли выходить на работу во время действия режима самоизоляции.

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