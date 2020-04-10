Для самоизолированных россиян придумали специальное меню

Превышение нормы по калориям аукнется уже через неделю

Россиянам, которые вынужденно находятся в самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, рекомендовали соблюдать дефицит калорий и повысить физическую активность. В противном случае результат нового образа жизни станет заметен уже через неделю.

Для тех, кто хочет оставаться в форме, несмотря на существующие ограничения, в том числе закрытие фитнес-клубов, диетологи разработали специальное меню. Кратко о нем рассказал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

"Часть продуктов специализированные, обогащенные необходимыми пищевыми веществами, но со сниженной калорийностью", - сказал он. Все подробности в ближайшее время опубликуют на сайте ФИЦ питания и биотехнологии, а также Роспотребнадзора.

Тутельян объяснил, что в условиях самоизоляции калорийность рациона человека должна составлять порядка 1500-1700 килокалорий. А это значительно меньше, чем обычно: от 1800 до 2200 килокалорий у мужчин и 1800 у женщин. Специалист предупредил, что 300 лишних килокалорий ежедневно уже через неделю дадут "три килограмма лишней массы тела лишней".

Диетолог советует заняться спортом, например, простыми упражнениями вроде приседаний и отжиманий. На вопрос ТАСС о том, нужно ли скупать лимоны и имбирь для повышения иммунитета, Тутельян ответил: "Как общее укрепление, да, но не более того".

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