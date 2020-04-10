Медикам в Москве предоставили проживание в отелях рядом с больницами

Оно будет бесплатным

Медицинскому персоналу Москвы, работающему над предотвращением распространения коронавирусной инфекции, предоставили бесплатное проживание в столичных отелях рядом с больницами. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

По его словам, это позволит оградить родных и близких медиков от риска заражения, а также возможность восстанавливать силы в комфортных условиях.

"Московские врачи сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Во многом благодаря их самоотверженной работе удаётся сдержать возникновение пиковой нагрузки на систему здравоохранения", - сказал Немерюк.

По данным на утро 10 апреля, в Москве подтверждено 6698 случаев заражения коронавирусом. Скончались уже 50 заболевших. В целом по стране количество инфицированных превысило 10 тысяч человек.

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