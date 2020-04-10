ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев раскритиковал "сверхоптимистические" прогнозы по коронавирусу

15:34
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Нужно понимать реальный масштаб пандемии

При прогнозировании окончания пандемии COVID-19 не следует использовать "сверхоптимистических" оценок. Такое мнение в пятницу высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса".
В Роспотребнадзоре высказались об окончании эпидемии коронавируса

По его словам, нужно реально понимать масштаб пандемии. "Нам всем, по всей вероятности, нужно будет запастись терпением, предпринять все необходимые условия, чтобы этот страшный вызов был нами преодолен", - приводит слова Медведева РИА Новости.

Он также заявил, что сложившаяся ситуация может способствовать превращению удаленной занятости из исключения в норму, передает "Газета.Ru".

В конце марта Дмитрий Медведев заявил, что обстановка с эпидемией коронавируса крайне серьезна. Заместитель Совбеза призвал российских граждан к сознательности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.