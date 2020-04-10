Медведев раскритиковал "сверхоптимистические" прогнозы по коронавирусу

Нужно понимать реальный масштаб пандемии

При прогнозировании окончания пандемии COVID-19 не следует использовать "сверхоптимистических" оценок. Такое мнение в пятницу высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса".

По его словам, нужно реально понимать масштаб пандемии. "Нам всем, по всей вероятности, нужно будет запастись терпением, предпринять все необходимые условия, чтобы этот страшный вызов был нами преодолен", - приводит слова Медведева РИА Новости.

Он также заявил, что сложившаяся ситуация может способствовать превращению удаленной занятости из исключения в норму, передает "Газета.Ru".

В конце марта Дмитрий Медведев заявил, что обстановка с эпидемией коронавируса крайне серьезна. Заместитель Совбеза призвал российских граждан к сознательности.

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