СК показал видео с обломками самолета Качиньского

Самолет президента Польши разбился десять лет назад

Следственный комитет России показал видео с фрагментами разбившегося самолета Ту-154 под Смоленском. ТВЦ.RU публикует эти кадры.

Самолет президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение десять лет назад. На борту находились 96 человек. Все они погибли.

Как выяснили следователи, летчики в сложных погодных условиях решили сажать авиалайнер вместо того, чтобы уйти на запасной аэродром. Версия о возможном взрыве на борту не подтвердилась. С этим согласны и наши, и польские специалисты. Зарубежные коллеги имеют полный доступ к материалам следствия.

"В рамках уголовного дела российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна. Результаты всех процессуальных действий были переданы польской стороне. Всего Следственным комитетом исполнено свыше 40 запросов польской стороны", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее польская сторона неоднократно утверждала, что причиной крушения президентского самолета могла стать детонация взрывчатки на борту. Однако, согласно выводам экспертов, на фрагментах Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ.

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