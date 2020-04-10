Елизавета II впервые в истории раздала милостыню по почте

Коронавирус внес коррективы в традицию

Королеве Великобритании пришлось нарушить многовековую традицию из-за пандемии коронавируса. 9 апреля она должна была раздать милостыню в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, но вместо этого отправила деньги нуждающимся по почте.

Как передает ТАСС со ссылкой на The Times, Елизавета II отправила 94 мужчинам и 94 женщинам специально отчеканенные монеты. Она выразила сожаление в связи с тем, что ей пришлось нарушить древнюю традицию.

"Тем не менее это не должно означать, что ваш бесценный вклад в дела общины останется незамеченным, и я посылаю этот щедрый дар, чтобы поблагодарить вас за ваше христианское служение", - написала Елизавета II, которая находится на карантине, как и ее подданные. По словам монарха, эту церемонию она считает "одной из своих самых важных обязанностей как суверена".

Кстати, число 94 выбрано неслучайно: именно столько лет 21 апреля исполнится королеве.

Если бы церемония состоялась в часовне Святого Георгия, то 188 человек получили бы из рук королевы по два кожаных кошелька. В белом лежали бы специально отчеканенные монеты, а в красном - обычные монеты на сумму пять фунтов стерлингов.

Напомним, что Елизавета II занимает британский трон с 1952 года.

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