"Ранняя стадия": подробности о состоянии заболевшего COVID-19 Джонсона

Он сможет вернутся к работе не раньше, чем через месяц

Подхвативший коронавирус премьер-министр Великобритании Борис Джонсон только начал идти на поправкую

Премьер-министр Великобритании находится в обычной палате, накануне его выписали из реанимации.

"Его выздоровление на ранней стадии. Премьер по-прежнему пребывает в очень хорошем настроении", - рассказал представитель британского правительства.

Сейчас Джонсон, естественно, не работает, его обязанности в кабмине исполняет глава МИД Доминик Рааб. Когда Джонсон сможет вернутся на Даунинг-стрит, решат врачи. Ранее телеканал Sky news сообщал, что это может произойти не раньше, чем через месяц.

О том, что 55-летний Джонсон подхватил коронавирус, стало известно 27 марта. Глава правительства самоизолировался на Даунинг-стрит и продолжил руководить работой своих подчиненных. 5 апреля по совету лечащего врача Джонсона отправили в больницу, поскольку симптомы коронавируса за 10 дней так и не ушли.

Спустя два дня состояние Джонсона резко ухудшилось. Премьер-министра поместили в отделение интенсивной терапии. Накануне его выписали из реанимации.

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