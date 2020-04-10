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Западные христиане отмечают Великую Пятницу и Пасху в самоизоляции

15:57
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Службы пройдут в пустых храмах

Великую Пятницу, посвященную воспоминаниям о распятии Иисуса Христа, западные христиане проведут в самоизоляции. Службы в храмах пройдут без прихожан. Верующие  проводят время дома, за просмотром месс, религиозных передач и чтением молитв.
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В итальянской столице отменены все религиозные мероприятия Страстной Седмицы. Традиционный крестный ход в Колизее, который обычно собирает толпы туристов и паломников, проводить не будут.

Тем не менее, папа римский Франциск проведет службу в честь Великой Пятницы на Площади Святого Петра в Риме. Желающие смогут присутствовать на ней виртуально – народа на площади не будет. Также в честь  Страстной пятницы пройдет служба в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Как отмечает Би-Би-Си, прихожан в соборе не будет не только из-за пандемии коронавируса: здание до сих пор не восстановлено полностью после прошлогоднего пожара.

А в воскресенье ежегодное пасхальное послание папы римского Франциска будет транслироваться из личной библиотеки понтифика.  понтифик обратится к народу в режиме прямой трансляции из личной библиотеки. Также с помощью интернета в воскресенье можно будет послушать выступление Андреа Бочелли – известный итальянский тенор выступит в пустом Кафедральном соборе Милана. Артист подчеркнул, что это будет не концерт, а призыв к молитве.

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Западные христиане отмечают Великую Пятницу и Пасху в самоизоляции
Западные христиане отмечают Великую Пятницу и Пасху в самоизоляции
Западные христиане отмечают Великую Пятницу и Пасху в самоизоляции
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