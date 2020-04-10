В России представили чипы для выявления коронавируса за 15 минут

Метод основан на выявлении РНК вируса

Выявить коронавирус можно будет всего за 15-20 минут. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) показало две тест-системы для диагностики COVID-19. Одна из них основана на микрофлюидных чипах и позволяет существенно сократить время получения результата.

Тестирование основано на выявлении РНК вируса. В отличие от метода ПЦР, амплификация РНК происходит при постоянной температуре реакционной смеси, а также с применением более производительных ферментов.

"За счет этого время исследования сократилось с 90 минут при классической ПЦР-диагностике до 15-20 минут", - пишет ТАСС.

8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что Россия направила свои тест-системы на определение коронавирусной инфекции в более чем 30 стран. В самой России правительство решило расширить круг лабораторий, которые могут проводить тесты на COVID-19.

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