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Виноват коронавирус: синоптики нашли оправдание ошибкам в прогнозах

16:27
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Пандемия нарушила работу системы

Ограничения, вводимые в связи с пандемией коронавируса, повлияли и на качество прогнозов погоды. В частности, отсутствие регулярных авиарейсов, приостановка деятельности крупных аэропортов не позволяет следить за состоянием атмосферы у поверхности земли, рассказал о проблемах синоптиков  научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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"Дело в том, что нужно знать абсолютно все состояние атмосферы, чтобы описывать, моделировать и прогнозировать. Для этого существует очень развернутая наблюдательная система", - отметил метеоролог.

Вильфанд пояснил, что основную информацию для прогнозирования получают с помощью специальных систем у поверхности земли – а также самолетов, оснащенных специальными приборами. Эти устройства считывают метеорологические характеристики атмосферы в течение полета. Информацию синоптикам поставляют и крупные аэропорты – специальные приборы считывают информацию во время взлетов и посадок лайнеров. Отсутствие доступа к этим источникам данных ожидаемо снизит точность прогнозов, приводит слова руководителя Гидрометцентра ТАСС.

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