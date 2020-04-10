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Число жертв пожара в частном доме престарелых в Москве увеличилось

16:15
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Один из пострадавших скончался

Увеличилось число погибших в результате пожара в частном доме престарелых в Москве. В больнице скончался еще один пострадавший.

О смерти пострадавшего агентству ТАСС сообщили в медицинских кругах столицы. Таким образом, число погибших увеличилось до пяти. В больнице остаются еще 15 человек.

Пожар в частном доме престарелых в Москве произошел в среду вечером. В это время в здании находились более 50 человек, многие из пожилых людей не могли самостоятельно передвигаться. Предварительно, причины возгорания - неисправность электропроводки и котла отопления. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Пожар в частном доме престарелых в Москве
Пожар в частном доме престарелых в Москве
Пожар в частном доме престарелых в Москве
Пожар в частном доме престарелых в Москве
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