В Москве начали штрафовать водителей, нарушающих карантин по коронавирусу

Не все осознали серьезность ситуации

В Москве резко возросло число госпитализированных с коронавирусной пневмонией и тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме. Неутешительную статистику в пятницу привела заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Столичные больницы и "скорая" работают на пределе возможностей. Всего в стационарах мегаполиса на лечении уже более 6,5 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19. И даже в такой ситуации важность соблюдения мер изоляции до сих пор осознали не все. Сегодня в Москве начали штрафовать автомобилистов, которые нарушили карантин.

Кадры из красной зоны больницы имени Филатова в Москве. Посторонним вход запрещен, обстановку внутри снимает главврач. В больничной реанимации - 120 пациентов, половина дышит при помощи аппаратов ИВЛ, передает "ТВ Центр".

В реанимациях оборудованы дополнительные места и они уже заняты. Вот что рассказывает заведующий одного из отделений, оно работает на пределе.

"У меня отделение рассчитано на 18 коек, в настоящее время стоит 24, на искусственной вентиляции лёгких - 13. Если у нас отделение рассчитано на 18 коек, а в настоящий момент больных 24, то и нагрузка, естественно, на врачей повышается. 24 койки в нашем отделении - это, ну в общем-то, практически предел. Мы, конечно, можем ещё развернуться на две-одну-три, но это уже будут достаточно запредельные цифры", - сообщил Андрей Захаров.

Многопрофильная больница имени Филатова с 27 марта принимает больных только с коронавирусом. Изначально предполагалось размещение 1350 пациентов, но мест уже недостаточно. Только за вчерашний день привезли 300 человек.

"Если изначально больница была рассчитана на 1350 коек, а сейчас у нас практически на 200 коек больше, настолько же и выросла нагрузка, мы, конечно, делаем всё возможное и невозможное, привлекаем врачей, медицинских сестер, в том числе и волонтёры, медики-волонтёры, которые у нас работают, но предел уже в ближайшее время может наступить", - отметил главный врач городской клинической больницы № 15 им. О.М.Филатова Валерий Вечорко.

Врачам и медсестрам сейчас не просто. Они буквально пашут сменами, по шесть-восемь часов, не снимая душные защитные костюмы. На всякий случай рукава и воротник ещё и проклеивают скотчем.

Теперь врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, предоставили право бесплатно проживать в гостиницах вблизи больниц. Там они смогут с комфортом отдыхать и оградят своих близких от риска заразиться. Объёмы работы, которые сейчас выполняет медперсонал, можно оценить по кадрам - во дворе больницы пробка из скорых.

Фельдшеры скорых вынуждены ждать, пока очередь при оформлении документов дойдет и до них Диспетчеры отмечают - количество звонков растет ежедневно, а в последние дни произошёл резкий скачок.

За последние дни в Москве резко увеличилось число госпитализаций с коронавирусом. По сравнению с данными прошлой недели количество выросло в два раза. Всего в московских клиниках сейчас находится более 6,5 тысяч заражённых CPVID-19. Суточная заболеваемость в столице впервые перешагнула за тысячу человек, и пик ещё не пройден. Это значит, что число тех, кого нужно спасать в больницах, будет только расти. Но пока одни на износ борются с болезнью, другие разносят вирус по городу. Вот другая сторона пандемии.

Этот мужчина с подозрением на коронавирус обязан находиться дома на карантине, но был задержан на улице постом ДПС на Щёлковском шоссе. Ещё одного нарушителя поймали в Отрадном. Теперь их машины отправлены на штрафстоянку, а сами люди в больницу до истечения срока изоляции. После выписки придётся заплатить штраф - 5000 рублей. Впрочем, речь о тех, кто находится на официальном карантине. Если у человека нет симптомов заболевания, он может выйти в магазин или аптеку, погулять с собакой, но москвичи всё чаще этим правом злоупотребляют. Например, на закрытой спортивной площадке играют в настольный теннис.

При этом больше половины заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет. И чтобы не лежать на ИВЛ, сейчас лучше посидеть дома.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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