Более 40 поликлиник Москвы подключатся к работе по диагностике коронавируса

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Сеть столичных поликлиник с этого дня включается в борьбу с коронавирусом. Ситуация с распространением инфекции в городе становится более сложной и усилий стационарных медучреждений уже недостаточно. Об этом заявил в пятницу Сергей Собянин, посещая городскую поликлинику №68.

Мэр подчеркнул, что амбулаторное звено и раньше работало с пациентами, но теперь речь идет о совсем иной системной работе, которая будет проводиться круглосуточно. В городе немало поликлиник, имеющих компьютерные томографы и другое высокотехнологичное оборудование. Теперь все они будут привлечены к диагностике больных с подозрением на коронавирус, передает "ТВ Центр".

"Все клиники - больше 40, у которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных на коронавирус и оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме. Большая, сложная работа, которая потребует изменения как графика работы поликлиник, так и мер санитарно-медицинской безопасности. И, конечно, очень большое усилие со стороны коллективов. Определённые риски. Но, тем не менее, это работа важная и нужная. Она поможет ускорить диагностику больных, улучшит оказание помощи амбулаторным больным и частично разгрузит направление этих больных для диагностики в наши стационары", - отметил Собянин.

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