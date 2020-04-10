Кремль отреагировал на снос памятника Коневу в Чехии

Москва предпочла бы видеть монумент восстановленным

Демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу Кремль предпочел бы видеть восстановленным – в Чехии, или, если потребуется, на российской земле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия властей одного из районов чешской столицы.

"Российская сторона на самых разных уровнях выражала свое непонимание, сожаление и возмущение действиями ряда европейских столиц по демонтажу памятников воинам Красной армии, которые отдавали свои жизни и вносили вклад в освобождение этих стран от фашизма", - напомнил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве не приемлют подобные действия. Что касается памятника маршалу СССР Ивану Коневу, то жители Праги, по словам Пескова, должны быть благодарны этому человеку.

Власти района Прага-6 на днях сняли с пьедестала монумент Коневу, планируют разобрать и постамент на площади Интербригады. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года, инициатором выступил староста района Ондржей Коларж.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник освободителя Праги от фашистской оккупации России. Однако чешские власти заявили, что не могут распоряжаться монументом, поскольку он в собственности муниципалитета.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту сноса памятника. Основанием для этого стал федеральный закон об ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, подписанный 7 апреля Владимиром Путиным, напоминает ТАСС.

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