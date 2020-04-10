ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России увеличили лимит по ипотечным каникулам

18:15
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Для Москвы он самый большой

Правительство России приняло решение увеличить максимальный размер кредита, для которого возможно введение кредитных каникул. В каждом регионе предельная сумма будет своя. Об этом заявил в пятницу премьер Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".
Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты

Закон, разрешающий людям просить у банков отсрочки, вступил в силу 3 апреля. Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать определённый максимум. Установленная изначально предельная сумма ипотеки составляла полтора миллиона рублей. Это отсекало от возможности получения отсрочек значительную долю заемщиков, в основном из крупных городов. 8 апреля Владимир Путин поручил правительству расширить программу кредитных каникул для людей, пострадавших от эпидемии.

"Для большинства граждан жилье - это долгосрочная дорогая инвестиция. И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны помешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Для Москвы, где жилье, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в ДФО, три миллиона рублей. Для остальных субъектов России - 2 миллиона рублей", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка открывает дверь в квартиру нового дома
Девушка открывает дверь в квартиру нового дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.