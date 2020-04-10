В России увеличили лимит по ипотечным каникулам

Для Москвы он самый большой

Правительство России приняло решение увеличить максимальный размер кредита, для которого возможно введение кредитных каникул. В каждом регионе предельная сумма будет своя. Об этом заявил в пятницу премьер Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Закон, разрешающий людям просить у банков отсрочки, вступил в силу 3 апреля. Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать определённый максимум. Установленная изначально предельная сумма ипотеки составляла полтора миллиона рублей. Это отсекало от возможности получения отсрочек значительную долю заемщиков, в основном из крупных городов. 8 апреля Владимир Путин поручил правительству расширить программу кредитных каникул для людей, пострадавших от эпидемии.

"Для большинства граждан жилье - это долгосрочная дорогая инвестиция. И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны помешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Для Москвы, где жилье, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в ДФО, три миллиона рублей. Для остальных субъектов России - 2 миллиона рублей", - отметил Мишустин.

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