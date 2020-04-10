Путин оценил ситуацию в Роскосмосе

Президент предупредил: не надо проблемы списывать на коронавирус

Ситуация в Роскосмосе улучшается – правда, пока медленно. Работу госкорпорации оценил президент России. Владимир Путин провел совещание по развитию ракетно-космической отрасли.

"Ситуация в Роскосмосе меняется, медленно, но все-таки в лучшую сторону. Мы это видим", - сказал глава государства.

Владимир Путин, в то же время, предостерег руководство госкорпорации от соблазна списывать все проблемы на пандемию коронавируса.

В свою очередь, руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил президенту, что Роскосмос запланировал на этот год 33 космических запуска. При том, что в прошлом году состоялось 25 гражданских и военных пусков. Из запланированных на 2020 год 5 запусков уже состоялись, приводит слова Рогозина РИА Новости.

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