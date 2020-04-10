Путин обсудил с Трампом пандемию коронавируса и нефть

Лидеры поговорили по телефону

Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президенты России и США обсудили актуальные аспекты двусторонних отношений. В частности, стороны обменялись мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке.

"Д.Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Трамп также обсудили вопросы, касающиеся пандемии коронавируса и сотрудничества в космосе.

Ранее ситуацию на мировом рынке нефти Путин обсудил по телефону с президентом США и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом.

Главы трех стран рассмотрели итоги переговоров министров энергетики группы ОПЕК-плюс, а также обменялись мнениями по предстоящей, посвящённой этой же теме, видеоконференции стран "группы 20-ти". Президенты России, США и король Саудовской Аравии подтвердили настрой на координацию действий в целях стабилизации нефтяного рынка.

Переговоры стран ОПЕК-плюс, длившиеся более 10 часов, завершились минувшей ночью. Главным итогом стало достижение договорённости о сокращении добычи нефти. Каждая страна уменьшит её на 23 процента. Россия, в частности, с 11 до 8 с половиной миллионов баррелей в сутки. Примерно таким же будет сокращение добычи в Саудовской Аравии. В соглашении участвуют 22 страны, к нему также выразила готовность присоединиться Мексика, чья позиция долгое время тормозила переговоры.

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