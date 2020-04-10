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Россия снизит цены на космические пуски

18:03
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Это ответ на демпинг Илона Маска

Роскосмос нашел способ достойно ответить компании Илона Маска SpaceX, которая демпингует на рынке космических перевозок. Как сообщил глава госкопорации Дмитрий Рогозин, цены на космические пуски в России будут снижены.
Путин оценил ситуацию в Роскосмосе

"Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия", - добавил глава корпорации.

Рогозин отметил, что рыночная цена запуска ракеты SpaceX составляет примерно 60 миллионов долларов. Однако агентству НАСА они обходятся в 1,5-4 раза дороже.

Глава Роскосмоса считает, что предложенный госкорпорацией новый порядок ценообразования - достойный ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США.

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