МВД отменило штрафы за просроченные паспорта и права на время пандемии

Решение озвучено на заседании оперштаба ведомства

Россиянам с просроченными паспортами или водительскими правами не придется платить штрафы. На время пандемии коронавируса нарушителей освободили от наказания. Решение озвучено на заседании оперативного штаба МВД России по предупреждению распространения COVID-19.

"Исключить факты ... привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина Российской Федерации либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

Родители или опекуны детей, достигших 14-летнего возраста, которые не обратились в установленный срок за получением паспорта, также не будут привлекаться к административной ответственности, сообщает ТАСС.

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