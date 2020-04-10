Почему Чехия отказала России в передаче памятника Коневу

Москва требует от Праги вернуть снесенный монумент

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник освободителя Праги от фашистской оккупации России. Однако чешские власти заявили, что не могут распоряжаться монументом, поскольку он в собственности муниципалитета.

Петля на шее бронзового Маршала, пожалуй, лучшее олицетворение подлости и цинизма всей этой ситуации. Решение о демонтаже не просто памятника - символа, приняли даже не городские власти - 33 члена совета депутатов муниципального района Прага-6 еще в сентябре прошлого года. Убрали памятник цинично и подло еще и потому, что операцию затеяли в разгар режима чрезвычайного положения. Следовательно, и помешать работам никто не смог. Ну и момента дождались явно специально – чуть меньше месяца до празднования 75-ой годовщины Великой победы. Правило "больше двух не собираться", судя по кадрам, на рабочих не распространяется. А вот к памятнику у местного старосты претензии были.

"У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос", - сказал он.

Неуместный юмор Ондржейя Коларжа многие не оценили. Под его записью в соцсетях сотни гневных комментариев.

Староста назвал демонтаж памятника последним тоном этюда, который разыгрался в 1980 году, когда на деньги местных жителей монумент и был установлен. Эхо этой мелодии, резюмировал Коларж, теперь будет резонировать в музее, который еще не создан. Бронзовый Конев символически должен стать его первым экспонатом. То есть перефразировав высокопарные выражения старосты - в лучшем случае памятник отправят пылиться на склад. Так быть не должно, уверена дочь Маршала Конева. Она предлагает перевезти памятник в Москву и установить на одной из столичных улиц.

Действия чешских властей дочь Конева назвала пощечиной всем потомкам павших героев. Тон официального представителя нашего МИДа Марии Захаровой был дипломатичным, но вполне определенным.

"Вызывает недоумение беспомощность центральных властей, оказавшихся просто неспособными одернуть муниципальных чиновников и прекратить эту глумливую активность, нарушение международных обязательств страны. Это преступление способно стать долгосрочным раздражителем в наших двухсторонних отношениях и без сомнения не останется без ответа", - сообщила она.

Петицию передать памятник в Россию поддержали уже тысячи интернет-пользователей. Ну а глава нашего Минобороны обратился к своему чешскому коллеге - бронзового Конева Москва готова принять. Не впервой. В 1991 году в Киров доставили скульптуру все того же Конева из Кракова. Там памятник оказался не нужен. Как не нужен был польским властям монумент воинам освободителям. Теперь он стоит в Нижнем Новгороде. Вообще же вся эта ситуация никак не укрепляет положение Чехии на международной арене – подчеркивает бывший президент страны Клаус. Нынешний президент Чехии Милош Земан тоже неоднократно давал понять муниципальным властям - такая самодеятельность недопустима.

Впрочем, цифрами и фактами староста Ондржей Коларж себя не утруждает. Уже несколько лет он вел борьбу с ненавистным памятником. Бронзовый маршал все никак не сдавался. Первой пала табличка на мемориале, ее заменили новой.

Открывали новую табличку со всеми почестями. Ондржей Коларж - пишет местная пресса - малодушный и тщеславный человек. Ради пиара чиновник даже заказал большое интервью, выбор почему-то пал на журнал Playboy. Районному бюджету эта "клубничка" обошлась в 2 тысячи евро. И все-же выйти из тени знаменитого отца пока не получилось. Пётр Коларж работал послом Чехии в США, потом в России. Оба Коларжа, если верить чешским СМИ, входили в так называемый "Комитет по Противодействию Российской Агрессии", его вроде как упразднили в 2019. Так, что происходящее сейчас - чистый энтузиазм. Как, например, и желание властей вопреки, желанию жителей, установить памятник власовцам. Якобы, они освободили эту часть города от гитлеровцев. Впрочем, всему этому Россия не просто может, но и должна противопоставить одно - факты. Именно это неоднократно подчеркивал наш президент.

Матвей Шестаков, "В Центре Событий".

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