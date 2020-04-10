Московское народное ополчение: история подвига

Всего за 5 дней в ряды ополчения на защиту столицы встали 120 тысяч человек

Они должны были перебирать клавиши рояля и писать романы, ваять скульптуры и выходить на подмостки театров, делать научные открытия и бить трудовые рекорды. Но в июне 1941-го люди совершенно мирных профессий сменили привычную одежду на солдатскую форму. Спустя две недели после начала войны по всей стране начинается формирование народного ополчения.

На призывные пункты, которые открывали в школах, университетах, на предприятиях, приходили те, кто ещё или уже не подлежал призыву. От подростков, подделывавших возраст в документах, до стариков, от профессиональных спортсменов до негодных по состоянию здоровья москвичей. Изначально планировалось создать 25 боевых дивизий - по количеству районов Москвы. Но тогда бы заводы и фабрики, которые в те дни уже перестраивались на выпуск военной продукции, остались бы без рабочих рук. Поэтому число формирований сократили вдвое. Всего за 5 дней в ряды ополчения на защиту столицы встали 120 тысяч человек.

"Многие, например, студенты стали командирами. Многие преподаватели-профессора стали рядовыми. И в этой ситуации, как описывает один из участников ополчения, студенты обращались по имени-отчеству к своим профессорам, несмотря на то, что командиры были против этого", - рассказал историк-поисковик Сергей Татаркин.

Вместе с рабочими "Трехгорки" и вчерашними школьниками на войну шёл цвет столичной интеллигенции. Их так и называли: "писательская рота", "научная", "актёрская", "батальон имени Чайковского". Серые шинели рядовых надели балалаечники и ложкари из академического оркестра народных инструментов. Вместе с ними в строй встали даже кадровые дипломаты Народного комиссариата иностранных дел. Среди ополченцев оказался и хорошо известный тогда советской публике обладатель высокого баса Александр Окаёмов.

"Орлёнок" принес ему славу задолго до войны и стал визитной карточкой артиста. В конце концов, сюжет песни окажется для него пророческим. Окаёмов попадёт в плен и будет отправлен в Кричевский лагерь смерти. Откажется выступать перед немцами и войдёт в партизанскую организацию. А перед самым расстрелом вновь затянет знакомые куплеты. Один из них прервёт выстрел.

Но летом 41-го это казалось просто невозможным. Многие полагали, что война скоро закончиться и отмечать7 ноября они будут уже дома. Но этого не случилось. Осень они проводили, роя окопы и траншеи. Работали по 12 часов в сутки. А после, отложив в сторону лопаты и кирки, занимались боевой подготовкой. Времени на обучение катастрофически не хватало. Как не хватало и оружия. Позже Георгий Жуков, возглавивший операцию по обороне Москвы, возьмётся за вооружение ополченческий частей.

В сентябре 41-го Гитлер подписал Директиву о генеральном наступлении на Москву. Началась операция "Тайфун". Уже к середине ноября фюрер рассчитывал занять столицу СССР. Вермахт превосходит Красную Армию: в личном составе в 4 раза, в артиллерии - в 6, в танках - в 31. Тем не менее наши войска не были сломлены. Наравне с кадровыми военными в боях за Москву участвует и ополчение.

Самый страшный миг битвы за Москву - 16 октября. Советский фронт прорван. В котёл под Вязьмой попадают десятки наших дивизий. Всего за две недели погибшими, ранеными, пленными Красная армия теряет почти миллион человек. В окружение тогда оказался и писатель Степан Злобин.

К началу войны ему 38. В кинотеатрах крутят недавно снятый по его роману фильм "Салават Юлаев". Но очень скоро вместо героев прошлых лет персонажами его произведений становятся герои-современники - в ополчении он отвечает за выпуск дивизионной газеты. Контуженный, раненый он попадает в концентрационный лагерь. Позже воспоминания о 4-летнем плене лягут в основу романа "Восставшие мертвецы".

Именно там на Смоленской земле погибла большая часть Московского ополчения. Из десяти народных дивизий, воевавших под Вязьмой, половина почти полностью уничтожена. Ценой собственных жизней они сумели - пусть ненадолго, задержать наступление Вермахта. Однако этого оказалось достаточно, чтобы решить исход битвы за Москву.

"Те дни, которые ополчение и кадровые части сопротивлялись в котлах, в районе Ельни, в районе Семлёво и в других местах, позволили перебросить на Можайскую линию обороны, которая была уже в какой-то степени построена, войска. Безусловно, подвиг советских войск на московском направлении, где было очень много ополченческих подразделений, сыграл решающую роль в срыве немецкого наступления на Москву", - рассказал Татаркин.

К тому моменту между немцами и Москвой практически не остается советских войск. Ситуация из сложной превращается в критическую. Лишь благодаря тому, что попавшие в окружение армии, в том числе ополченческие дивизии продолжают сражаться, удаётся выиграть время. С Дальнего Востока, из Сибири успевают перебросить части. На передовой в эти дни сражается и известный скульптор Евгений Вучетич.

Начав свой боевой путь как рядовой солдат, к концу второго года войны он получает звание капитана. Даже после тяжелой контузии и демобилизации возвращается на фронт. Но теперь уже как военный художник. Он создаст первый в Советском Союзе памятник героям Великой Отечественной. Там, где полегла большая часть народного ополчения - его соратников.

Тем временем в самой Москве во всю идёт формирование второй волны ополчения. Почти всех отправляют на строительство системы рубежей. Главный пояс проходил примерно вдоль нынешней кольцевой дороги. Второй - уже в самом городе - по Садовому, Бульварному и основным радиальным улицам. Обороняться должны по принципу опорных пунктов, сражаясь за каждый дом и каждую улицу.

Захвачены Клин, Истра, Солнечногорск. И наконец ближайший к столице населённый пункт "Красная поляна" - недалеко от современного Шереметьево. Отсюда Москву можно обстреливать уже из орудий - всего каких-то 20 километров. Ситуацию спасает отчаянная контратака армии Рокоссовского, в которую входили и дивизии Московского народного ополчения.

Впрочем, к тому времени их так уже никто не называет: ополчение входит в состав общевойсковых армий. Битва за Москву, которая длилась почти 7 месяцев, закончилась, а война только начиналась. Четырем ополченческим дивизиям за героизм в боях присвоят звание гвардейских. Из арбатских мальчиков 77-й будет укомплектован единственный в Красной Армии батальон Славы - в нем все солдаты и офицеры будут удостоены этих орденов. 5 дивизий будут полностью расформированы: причина - в тяжелых боях они теряют почти весь личный состав. В одной из таких воевал и будущий драматург Виктор Розов.

Сам Розов получил серьёзное ранение и почти год провёл в госпиталях. Год, который обогатил его ценными встречами и наблюдениями. Они-то и лягут позже в основу сюжетов. В том числе одной из лучших картин про войну "Летят журавли", получившей "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах и мировое признание.

Анна Пешехонова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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