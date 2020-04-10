В бунтующей колонии в Ангарске вспыхнул пожар

Подозревают поджог

Пожар в исправительной колонии в Ангарске Иркутской области стал следствием бунта. Это подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как сообщалось, накануне вечером один из осужденных отказался от проведения личного обыска. Он спровоцировал других осужденных на противоправные действия. Заключенные в соседних помещениях штрафного изолятора разбили стекла камер видеонаблюдения, нанесли себе порезы на руках, а затем напали на сотрудника колонии.

Однако 10 апреля поступили сообщения о пожаре в одном из зданий исправительного учреждения. Корпус охвачен огнем. По предварительным данным, имел место поджог.

"Да, это бунт", - ответили корреспонденту ТАСС в СК на вопрос о том, что привело к пожару.

Известно, что осужденные в ИК-15 занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря. Ангарская исправительно- трудовая колония создана в 1952 году.

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