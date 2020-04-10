Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Он заработает на следующей неделе

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в ходе видеообращения к жителям столицы на телеканале "ТВ Центр" объявил о введении пропускного режима передвижения по городу. Система заработает на следующей неделе.

Собянин объяснил, что эта мера необходима, так как речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей. Выбора нет, подчеркнул мэр. "Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают эти установленные ограничения", - добавил он.

"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введём его для поездок на работу, на втором этапе - для поездок в других целях, и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - объявил Собянин.

Он пояснил, что пропускная система будет носить заявительный характер. Городские власти оставят за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений.

Собянин предупредил, что в ближайшие недели москвичей ждут тяжелые испытания. Несмотря на это, он призвал их запастись терпением и максимально ответственно отнестись к соблюдению установленных в городе правил и ограничений.

"Как только угроза отступит, Москва сразу начнет возвращение к нормальному ритму жизни", - пообещал мэр.

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса. Полная версия

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