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Собянин принял решение ограничить работу большинства городских предприятий

19:50
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Ситуация с коронавирусом ухудшается

Для Москвы было важно сохранить экономику, не увеличивать безработицу в городе и в соседних регионах, уберечь предприятия от серьёзных финансовых проблем. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса. Полная версия

"До последнего времени нам удавалось это сделать. Количество больных коронавирусом росло, но не драматическими темпами", - отметил Собянин.

Однако, по словам мэра, начиная с понедельника ситуация начала ухудшаться. Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. В связи с этим Собянин принял решение о временном (на неделю, с возможным продлением) ограничении или прекращении работы большинства городских организаций и предприятий.

"Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно-важные для функционирования города и обороны. А также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи, транспорта, средства массовой информации", - сообщил мэр.

Однако, по словам Собянина, они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим.

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