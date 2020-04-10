Собянин: поликлиники преобразуются в амбулаторные центры для лечения больных COVID-19

40 учреждений переходят на работу в постоянном режиме

Московские власти уже перепрофилировали 25 больниц для лечения заболевших COVID-19. Еще столько же будет переоборудовано в ближайшие дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в выступлении на телеканале ТВЦ.

Однако этого, по словам градоначальника, недостаточно. Поликлиники уже включились в эту работу. Теперь же еще 40 поликлиничных зданий, обладающих возможностями компьтерной томографии, перейдут на работу в постоянном режиме - для диагностики и лечения больных коронавирусом, отметил Собянин. Мэр напомнил, что сегодня ежедневно делается 17 тысяч тестов на COVID-19, это число планируется наращивать и дальше.

Собянин подчеркнул, что к более жестким шагам и, в частности, ограничениям власти подтолкнуло развитие ситуации с коронавирусом. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня - 1300. Принимаемые меры должны остановить распространение инфекции.

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