Сергей Собянин призвал москвичей запастись мужеством

В городе усилили режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан запастись терпением и мужеством на время карантина.

"В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений. Только так сможем справиться с этой напастью и сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза отступит, Москва сразу начнет возвращение к нормальному ритму жизни", - заявил Собянин в ходе видеообращения к жителям столицы на телеканале "ТВ Центр".

Градоначальник напомнил, что за последние месяцы власти ввели ряд ограничений, призванных остановить распространение коронавируса.

"Мы должны были подчиниться жёсткому режиму самоизоляции в четырёх стенах: не ходить гулять, не ездить по городу, не общаться с родными и близкими. Многие люди прервали свою работу. И все мы без исключения испытываем волнение за собственное здоровье и здоровье дорогих нам людей. Всё это крайне непросто", - отметил Сергей Собянин.

В частности, в Москве закрыли учебные заведения. 14-дневный карантин для приезжающих из-за границы и их домочадцев затронул 300 тысяч жителей города. Два миллиона пожилых и хронически больных москвичей были переведены на самоизоляцию. Еще два миллиона граждан ушли в отпуска из-за простоя некоторых предприятий. Столько же человек перешли на "удаленку". В итоге около 75% москвичей сегодня не могут свободно передвигаться по городу, отметил Собянин.

"С учётом жителей Подмосковья на работу продолжают ездить около трёх миллионов человек. По мнению специалистов, этот уровень социального разобщения был оптимальным для того, чтобы замедлить распространение инфекции. Для нас было важно сохранить экономику, не плодить безработицу в Москве и в соседних регионах, уберечь предприятия от серьёзных финансовых проблем. До последнего времени нам удавалось это сделать. Количество больных коронавирусом росло, но не драматическими темпами", - рассказал Собянин.

Полное видео обращения Сергея Собянина

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