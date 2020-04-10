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Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается

19:55
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Идет быстрый рост больных с пневмонией

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве в последние дни ухудшилась, такая тенденция в ближайшее время сохранится.
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса. Полная версия

Идет быстрый рост больных с пневмонией. Большая часть поступает в больницы еще до того, как узнает о своем диагнозе "коронавирус", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего обращения к жителям столицы.

"Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня уже 1300. Большая часть пациентов поступает ещё до того, как был установлен лабораторный диагноз "коронавирус". Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что с высокой долей вероятности это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит", - отметил градоначальник.

Мэр столицы призвал москвичей запастись терпением и мужеством, ответственно отнестись к установленным правилам и ограничениям.

"Только так сможем справиться с этой напастью и сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза отступит, Москва сразу начнет возвращение к нормальному ритму жизни", - сказал Собянин.

По последним данным, в Москве 7 822 заболевших коронавирусом. 350 выздоровели, 50 скончались.

Ранее президент России Владимир Путин сначала объявил нерабочими днями период с 30 марта по 3 апреля, а затем продлил режим до 30 апреля. Эти меры должны помочь в борьбе с коронавирусом в нашей стране, снизить его распространение.

В Москве и большинстве регионов страны действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора.

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