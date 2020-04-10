Собянин подписал указ о введении новых ограничений в Москве

Они вводятся с 13 по 19 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении с 13 по 19 апреля 2020 года ряда дополнительных запретов и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в столице.

Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Ознакомиться с полным текстом можно по ссылке.

Ранее о введении новых ограничений в столице Собянин объявил в ходе видеообращения на телеканале "ТВ Центр". В частности, на следующей неделе в Москве вводится пропускной режим. Систему будут запускать поэтапно.

Из-за ухудшения обстановки с заболеваемостью коронавирусом в Москве решено временно приостановить работу практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня. Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы. Все работающие предприятия власти обязали максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

Полная версия видеообращения Собянина к москвичам

Также в столице приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исклю­чением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

В Москве решено приостановить и работу каршеринга. "Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него", - написал на своем личном сайте Сергей Собянин.

Временно запрещается также оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. "Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано", - отметил мэр.

Кроме этого, в столице вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных.

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