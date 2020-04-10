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В Москве приостановят работу каршеринга и такси без разрешений на перевозку

20:17
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Запрет будет действовать с 13 по 19 апреля

Власти Москвы приостанавливают работу каршеринга (краткосрочная аренда автомобилей) и такси без разрешений на перевозку.
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса. Полная версия

Запрет будет действовать с 13 по 19 апреля в Москве и Подмосковье. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него", - сообщил Собянин на своем сайте.

Ранее Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, в столице будет введен пропускной режим, приостановят свою работу большинство городских предприятий.

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