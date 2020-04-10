В Москве на неделю приостановлены все строительные работы

Исключение сделано для строительства больниц и транспортных объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил выполнение строительных работ в столице на период с 13 по 19 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии.

Приостановка строительства связана с угрозой распространения коронавируса в Москве. По словам Собянина, ситуация в городе за последнюю неделю ухудшилась.

Указ не распространяется на строительство больниц, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.

Полная версия обращения Сергея Собянина

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