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В Москве отменили массовые общегородские субботники

20:20
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Они должны были пройти в середине и конце апреля

Массовые общегородские субботники 11 и 25 апреля решено отменить из-за ситуации с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Москвы: внести изменения в распоряжение правительства Москвы от 19 февраля 2020 года №61-РА "О проведении в 2020 году массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города Москвы", - говорится в распоряжении, которое опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

В пятницу Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса. Мэр сообщил о введении пропускного режима передвижения по городу. Система заработает на следующей неделе.

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