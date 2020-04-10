В Москве приостановлена работа косметических салонов

Мэр столицы объявил о новых ограничениях

Салоны красоты в Москве приостановят свою работу из-за коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля объявил о новых ограничениях для борьбы с распространением COVID-19. Остановлена на время деятельность большинства предприятий – в их числе и тех, для которых медицинские услуги не являются основным видом деятельности.

"Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано", - сказано в указе, опубликованном на сайте столичного градоначальника.

Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений из-за коронавируса в эфире телеканала ТВЦ. Мэр Москвы отметил, что начиная с 6 апреля ситуация начала ухудшаться. Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. В связи с этим Собянин принял решение о временном (на неделю, с возможным продлением) ограничении или прекращении работы большинства городских организаций и предприятий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"