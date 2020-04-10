Собянин подписал указ о новом порядке выплат на ребенка безработным родителям

Сумму рассчитают без учета ранее полученного дохода
Потерявшим работу москвичам выплаты на ребенка начислят без учета ранее полученного дохода. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о расчете ежемесячного пособия в период действия режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса.
В соответствии с документом, при определении среднедушевого дохода семьи не будут учитываться суммы, которые гражданин получал до того, как стал безработным. Также не учтут пособие по безработице и дополнительную материальную поддержку.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Однако позже глава государства уточнил, что начислять безработным родителям выплаты надо без учета дохода, полученного ранее по месту работы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"