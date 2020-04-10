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Собянин подписал указ о новом порядке выплат на ребенка безработным родителям

20:57
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Сумму рассчитают без учета ранее полученного дохода

Потерявшим работу москвичам выплаты на ребенка начислят без учета ранее полученного дохода. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о расчете ежемесячного пособия в период действия режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса.
Собянин подписал указ о введении новых ограничений в Москве

В соответствии с документом, при определении среднедушевого дохода семьи не будут учитываться суммы, которые гражданин получал до того, как стал безработным. Также не учтут пособие по безработице и дополнительную материальную поддержку.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Однако позже глава государства уточнил, что начислять безработным родителям выплаты надо без учета дохода, полученного ранее по месту работы.

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