В Подмосковье введут пропускной режим

Он будет вводится поэтапно и аккуратно

В Московской области поэтапно будет вводиться режим пропусков. Об этом глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил на своей странице в Instagram.

"Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает", - отметил Воробьев.

По его словам, "со следующей недели по сути вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД". "Прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вирусом", - призвал Воробьев.

Губернатор Подмосковья призвал набраться терпения. "Есть правила, которые мы все обязаны соблюдать и выполнять. Если наберемся терпения, вирус, беда, болезни отступят и мы заживем нормальной жизнью", - сказал он.

Напомним, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице из-за коронавируса. Мэр сообщил о введении пропускного режима передвижения по городу. Система заработает на следующей неделе.

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