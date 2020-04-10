Собянин повысил размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет

Выплаты будут перерассчитаны начиная с января 2020-го

Размер пособия семьям москвичей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет повышен. Ежемесячно они будут получать выплаты в размере 7613 рублей. Их перерассчитают с января 2020 года, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет составит 7613 рублей в месяц. Причем выплаты будут перерассчитаны начиная с января 2020 года", - написал Собянин. Столичный градоначальник уточнил, что первый раз пособие в новом размере вместе с доплатой за январь-апрель будут перечислены в составе майской выплаты – то есть 28 апреля.

Мэр подчеркнул, что эта мера поддержки коснется семей, в которых воспитываются 90 тысяч детей. Причем мера не временная, она будет действовать и после окончания пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что при оформлении потерявшими работу в нынешних непростых условиях москвичами пособия на ребенка не будут учитываться доходы прошлых лет.

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