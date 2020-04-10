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Трамп снизил прогноз по смертности от коронавируса в США до 100 тысяч

21:49
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Американские эксперты скорректировали свои оценки

Число смертей от коронавируса в Соединенных Штатах не превысит 100 тысяч. Скорректированные данные по ситуации с COVID-19 сообщил на брифинге президент США Дональд Трамп.
Путин обсудил с Трампом пандемию коронавируса и нефть

"Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тысяч до 225 тысяч жертв и до 2,2 миллиона  жизней, если ничего не предпринимать. Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тысяч", - заявил американский лидер.

В свою очередь, координатор Белого дома по вопросам противодействия коронавирусу Дебора Брикс отметила: несмотря на "вдохновляющие положительные признаки", пик заражений коронавирусом в Соединенных Штатах еще не пройден.

По последней информации, в США выявлено более 489 тысяч случаев заражения коронавирусом. 26 тысяч пациентов выздоровели, свыше 18 тысяч скончались, передает ТАСС.

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