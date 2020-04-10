ОПЕК+ согласовала новую сделку по нефти

Об этом рассказал министр энергетики

Министр энергетики России Александр Новак в пятницу сообщил, что ОПЕК+ смогла согласовать новую сделку по сокращению добычи нефти. По его словам, в соглашении участвуют 23 государства.

Сделка будет действовать до 1 мая 2022 года. При этом в течение первых двух месяцев сокращение добычи нефти составит 10 миллионов баррелей в сутки, передает РИА Новости.

Ранее ситуацию на мировом рынке нефти Путин обсудил по телефону с президентом США и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом.

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