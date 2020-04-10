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Выпавшая из окна внука Михалкова модель показала шрамы

22:57
  • пятница
  • 10 апреля 2020

Ксения Пунтус не стесняется своего тела

21-летняя модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, опубликовала пост в Instagram, в котором она показала свои шрамы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@didina.ru ���� #всё

Публикация от L’Homme Qui Rit /Ksusha Puntus (@k_ksusha)

Подписчики модели горячо поддержали ее в связи с произошедшим. Ей желают скорейшего выздоровления, отмечая, что она очень сильная.

История, напомним, произошла 11 января. Ксению под окнами дома обнаружил проходящий мимо дворник. Девушку со множеством переломов, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию.

Придя в сознание, она рассказала, что в тот день употребляла алкогольные напитки и не удержалась.

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