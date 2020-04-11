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В России зарегистрировано более 13500 инфицированных коронавирусом

11:22
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Наблюдается рост числа больных

За сутки число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 1667 и составило 13584 человека. От болезни скончались 94 заражённых. Как и в прошлые дни, наибольший прирост заболевших дала Москва - 1030 человек.
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Коронавирус выявлен практически во всех регионах страны. Лидеры по заболевшим – Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Коми и Краснодарский край.

Во многих регионах России действует жёсткий режим самоизоляции и карантина: не работает часть предприятий, закрыты развлекательные и спортивные учреждения. В части областей введён пропускной режим.

Такой порядок выхода на улицу будет введён и в Москве на неделе с 13 по 19 апреля. В частности уже объявлено о прекращении работы каршеринга и такси, не имеющих права на перевозку пассажиров.

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