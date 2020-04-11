Число заболевших COVID-19 в Москве увеличилось до 8852 человек

В столице вводятся новые ограничения

Число случаев заболевания коронавирусом в Москве выросло до 8852 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 был выявлен у 1030 москвичей. Скончались от болезни 58 человек.

Основная масса больных проходит лечение в специализированной больнице в Коммунарке и во 2-ой инфекционной больнице. Также в городе перепрофилированы более 20 лечебных учреждений для приёма больных.

Со следующей недели в столице вводятся дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом. Для поездки на работу гражданам необходимо будет получить пропуск. Позже будут введены разрешения для свободного передвижения по районам. Они будут носить уведомительный характер.

Как накануне, 10 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с коронавирусом в столице в последние дни ухудшилась: идёт быстрый рост больных с пневмонией.

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