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Белоруссия отказалась от российских тестов на коронавирус

10:11
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Минск справится своими силами

Белоруссия отказалась от покупки российских тест-систем на коронавирус. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей. Москва предлагала Минску купить 30 тысяч таких систем, предварительная договорённость уже была достигнута. По словам Макея, переговоры по поводу продажи застопорились.
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Министр в очередной раз подверг критике решение Москвы о закрытии границы с Белоруссией, сообщает РИА Новости. Россия закрыла границу в середине марта, тогда в Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска.

В Белоруссии зарегистрирован 1981 человек с коронавирусом, 19 из них умерли. Президент Александр Лукашенко отказывается ввести всеобщий карантин.

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