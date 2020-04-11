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РПЦ проведёт на Пасху онлайн-литургию

13:04
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Верующих попросили остаться дома

11 апреля православные отмечают Лазареву субботу, а завтра - Вербное воскресенье. Именно в этот день, а ещё на Пасху, Красную горку и Радоницу москвичи обычно навещают могилы своих близких. Ежегодно на кладбища приезжают около миллиона человек. 
Московские кладбища закроют для посетителей

В связи с угрозой распространения коронавируса  принято решение о закрытии кладбищ для свободного посещения. Временный запрет действует до окончания режима повышенной готовности. Церковь рекомендует прихожанам оставаться дома, сообщает "ТВ Центр".

Присоединиться к литургии можно онлайн. А освятить веточки вербы, куличи и крашеные яйца - самостоятельно, окропив их святой водой.

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