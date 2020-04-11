Российские регионы усиливают ограничения из-за коронавируса

Разворачиваются новые места в больницах

Ещё семь российских регионов усилили ограничения из-за пандемии. В Пермском крае в тестовом режиме внедрят цифровую систему оформления пропусков для выхода на работу. В Татарстане увеличивают число полицейских патрулей. В Красноярском крае установили пропускные пункты для проверки здоровья граждан.

В России осталось всего два региона, где нет инфицированных. Это Республика Алтай и Чукотка. Они тоже готовятся к пику заболеваемости. Там и в других регионах идёт и перепрофилирование уже имеющихся клиник, и строительство новых.

Военный госпиталь в Оренбурге готов уже наполовину Его площадь - более 6 тысяч квадратных метров. Совсем скоро он станет мощным многофункциональным центром, укомплектованным всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, сообщает "ТВ Центр".

В Уфе закрыли на жёсткий карантин республиканскую клиническую больницу. Первичный тест показал положительный результат у 170 сотрудников и пациентов. Роспотребнадзор здесь начал проверку.

Во всех регионах предприняты меры по нераспространению инфекции. Контролируют передвижение тех, кто обязан выдержать карантин: наказывают нарушителей и подробно инструктируют тех, кто ещё не понял всю важность происходящего. Но тех, кто готов не нарушать, а помогать, во много раз больше.

Из-за коронавируса сейчас страдают многие. Введённый карантин сказался на судьбе огромного числа и крупных предприятий, и мелких. Но он ещё и сплотил тех, кто раньше ничего друг о друге не слышал. Жители Ахтубинска сейчас подкармливают животных передвижного цирка "Аэробус". Он не смог покинуть город из-за пандемии, и за три недели полностью исчерпал все средства и силы.

Сотрудники знаменитого Никитского ботанического сада тоже приняли очень важное решение. Здесь сейчас невероятно красивая картина: расцвели тысячи весенних тюльпанов, включая самые редкие. Но традиционный ежегодный парад тюльпанов впервые проходит лишь виртуально, в режиме онлайн. Выход нашли быстро, поэтому цветы не пропадут. Их решили срезать и подарить всю эту красоту за мужество и доброту врачам.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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