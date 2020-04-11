ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские регионы усиливают ограничения из-за коронавируса

12:23
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Разворачиваются новые места в больницах

Ещё семь российских регионов усилили ограничения из-за пандемии. В Пермском крае в тестовом режиме внедрят цифровую систему оформления пропусков для выхода на работу. В Татарстане увеличивают число полицейских патрулей. В Красноярском крае установили пропускные пункты для проверки здоровья граждан.
В каких регионах России больше всего больных COVID-19

В России осталось всего два региона, где нет инфицированных. Это Республика Алтай и Чукотка. Они тоже готовятся к пику заболеваемости. Там и в других регионах идёт и перепрофилирование уже имеющихся клиник, и строительство новых.

Военный госпиталь в Оренбурге готов уже  наполовину Его площадь - более 6 тысяч квадратных метров. Совсем скоро он станет мощным многофункциональным центром, укомплектованным всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, сообщает "ТВ Центр". 

В Уфе закрыли на жёсткий карантин республиканскую клиническую больницу. Первичный тест показал положительный результат у 170 сотрудников и пациентов. Роспотребнадзор  здесь начал проверку.

Во всех регионах предприняты меры по нераспространению инфекции. Контролируют передвижение тех, кто обязан выдержать карантин: наказывают нарушителей и подробно инструктируют  тех, кто ещё не понял всю важность происходящего. Но тех, кто готов не нарушать, а помогать, во много раз больше.

Из-за коронавируса сейчас страдают многие. Введённый карантин  сказался на судьбе огромного числа и крупных предприятий, и мелких. Но он ещё и сплотил тех, кто раньше ничего друг о друге не слышал. Жители Ахтубинска сейчас  подкармливают животных передвижного цирка "Аэробус". Он не смог покинуть город из-за пандемии, и за три недели полностью исчерпал все средства и силы.

Сотрудники знаменитого Никитского ботанического сада тоже приняли  очень важное решение. Здесь сейчас невероятно красивая картина: расцвели тысячи весенних тюльпанов, включая самые редкие. Но традиционный ежегодный парад тюльпанов впервые проходит лишь виртуально, в режиме онлайн. Выход нашли быстро, поэтому цветы не пропадут. Их решили срезать и подарить всю эту красоту за мужество и доброту врачам.

Ольга Стрельцова,  "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.