В США установлен антирекорд смертности от COVID-19

Число заболевших перевалило за полмиллиона

По последним данным, коронавирусом заразились уже более одного миллиона 700 тысяч жителей планеты, почти 103 тысячи скончались. Число заболевших в США превысило полмиллиона. Это самый высокий показатель в мире. Там же побит очередной антирекорд - впервые за сутки умерли свыше двух тысяч человек.

В лидерах по количеству заражений также страны Европы. Первые строчки в печальном рейтинге удерживают Испания, Италия, Франция и Германия. При этом, по заявлению ВОЗ, во всех темпы распространения вируса замедлились благодаря ограничительным мерам, сообщает "ТВ Центр".

В Италии летальных исходов больше, чем в любом другом государстве мира - почти 19 тысяч, карантин там продлили до 3 мая. Но премьер-министр Джузеппе Конте не исключил, что некоторым предприятиям разрешат возобновить работу раньше. Свой вклад в борьбу с эпидемией в Ломбардии вносят российские военные медики. Как сообщили в Минобороны, они продезинфицировали дома престарелых ещё в трёх населённых пунктах.

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