В России сняли мультфильм про самоизоляцию

В нём расскажут о правилах гигиены

Очередную серию популярного в России и в мире мультфильма посвятили теме самоизоляции. Герои сериала "Маша и Медведь" расскажут, чем заняться дома.

Речь в новых роликах пойдёт о правилах гигиены, сообщила пресс-служба компании Animaccord, выпускающей сериал.

Также подготовлена специальная нарезка из самых популярных эпизодов мультсериала, в которой рассказывается о том, как с пользой и комфортом для себя и близких проводить время дома в период пандемии коронавируса.

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