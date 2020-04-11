ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России сняли мультфильм про самоизоляцию

10:26
  • суббота
  • 11 апреля 2020

В нём расскажут о правилах гигиены

Очередную серию популярного в России и в мире мультфильма посвятили теме самоизоляции. Герои сериала "Маша и Медведь" расскажут, чем заняться дома.
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается

Речь в новых роликах пойдёт о правилах гигиены, сообщила пресс-служба компании Animaccord, выпускающей сериал.

Также подготовлена специальная нарезка из самых популярных эпизодов мультсериала, в которой рассказывается о том, как с пользой и комфортом для себя и близких проводить время дома в период пандемии коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.