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Из больниц в Москве выписаны 149 пациентов, вылечившихся от коронавируса

11:12
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Всего выздоровели 499 человек

Ещё 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Они выписаны из больниц, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Часть пациентов останутся под наблюдением врачей, они получили соответствующие рекомендации.
Москва начала готовиться к коронавирусу еще в феврале

Всего выздоровевших от коронавирусной инфекции в столице - 499 человек, сообщает РИА Новости. Диагноз COVID-19 поставлен в Москве 7822 пациентам, умерли от болезни 58 человек.

В столице действуют строгие меры самоизоляции. Со следующей недели в городе вводится пропускная система для выхода на улицу. Ходить  магазин, банк и аптеку пока можно без особого разрешения.

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