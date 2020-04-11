Московские врачи работают на пределе сил

Растёт число заболевших COVID-19

Столичные больницы и скорая помощь работают на пределе. С 13 апреля в Москве вводятся новые ограничения, об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Кривая заболеваемости уверенно стремиться вверх, но есть и положительная динамика. 149 пациентов 11 апреля вылечились от коронавирусной инфекции.

На базе 40-ка городских поликлиник, где есть самое современное оборудование, в частности, аппараты КТ и МРТ создадут амбулаторные центры для диагностики и лечения коронавируса. Ежедневно московские лаборатории обрабатывают 17 тысяч тестов, а будет ещё больше.

Важное решение - на неделю ограничить или прекратить работу большинства городских организаций. Режим, по словам Сергея Собянина, может быть продлён. Мера не затронет больницы, поликлиники, органы власти и правопорядка, предприятия транспорта и СМИ, но и им рекомендовано максимально перевести сотрудников на удалёнку.

Приостанавливает свою работу и столичный каршеринг. Спрос на него упал на 60%. Строительные и ремонтные работы, а также благоустройство нельзя будет проводить. Это не касается строительства важных объектов, сообщает "ТВ Центр".

Строгие меры вводятся и в Подмосковье. Как отметил глава региона Андрей Воробьев, сотрудники Росгвардии и полиции будут задавать жителям вопросы: для чего они вышли из дома. Правоохранительные органы увеличивают число патрулей. Нарушителей карантинных мер на московских дорогах уже отслеживают более двух с половиной тысяч камер.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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