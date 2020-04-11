ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Распался восьмой брак певицы Анастасии

13:32
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Юлиан официально объявил о разводе

Анастасия и Юлиан разводятся. Творческие люди не смогли сохранить свой брак, они прожили вместе всего год.
"Зачем вы врете?": Юлиан высказался о своей госпитализации

54-летняя певица и её 46-летний избранник официально объявили о разводе. Сначала супруги поссорились и решили пожить отдельно, а потом поставили точку в своих отношениях.

Юлиан сообщил о разводе публично, на всю страну. Он пришёл на шоу Андрея Малахова. Причину развода певец не назвал. "Мы не живём вместе уже месяц. К сожалению, это не из-за карантина. Мы приняли решение развестись", - заявил Юлиан.

Красивая свадьба двух исполнителей случилась года назад. Для Анастасии это был уже восьмой брак, у Юлиана – первый.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Анастасия и Юлиан
Анастасия и Юлиан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.