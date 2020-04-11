Распался восьмой брак певицы Анастасии

Юлиан официально объявил о разводе

Анастасия и Юлиан разводятся. Творческие люди не смогли сохранить свой брак, они прожили вместе всего год.

54-летняя певица и её 46-летний избранник официально объявили о разводе. Сначала супруги поссорились и решили пожить отдельно, а потом поставили точку в своих отношениях.

Юлиан сообщил о разводе публично, на всю страну. Он пришёл на шоу Андрея Малахова. Причину развода певец не назвал. "Мы не живём вместе уже месяц. К сожалению, это не из-за карантина. Мы приняли решение развестись", - заявил Юлиан.

Красивая свадьба двух исполнителей случилась года назад. Для Анастасии это был уже восьмой брак, у Юлиана – первый.

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