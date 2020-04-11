Москва срочно разворачивает 10 тысяч коек для больных коронавирусом

Планируется построить ещё один инфекционный центр

В Москве дополнительно создадут 10 тысяч коек для больных коронавирусом. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Между тем в Новой Москве заканчивается строительство инфекционного центра. Он откроется через несколько дней. В центре будет не 500 коек, как планировалось ранее, а 900.

Помимо этого, столичные власти рассматривают идею о строительстве ещё одного аналогичного центра. Решение пока не принято, сообщил заместитель мэра Андрей Бочкарев.

По данным на 11 апреля, в Москве зарегистрировано 8852 случая заражения коронавирусом, в России число заболевших приблизилось к 14 тысячам, умерли 106 человек.

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