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60 добровольцев готовы испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

15:13
  • суббота
  • 11 апреля 2020

Среди них есть и разработчики препарата

Первые клинические испытания вакцины от коронавируса проведут на 60 добровольцах. Список людей, которые высказали желание участвовать в испытаниях, уже сформирован. Об этом сообщили в государственном научном центре "Вектор".
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Как сказал директор новосибирского центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" на телеканале "Россия-1", среди добровольцев есть и те, кто разрабатывал вакцину. Мало того, в научный центр поступает много звонков от граждан из разных регионов. Они хотят участвовать в испытании вакцины.

По последним данным, в мире заражены коронавирусом 1702525 человек, в России диагноз COVID-19 зарегистрирован у 13584 пациентов, число заразившихся в Москве – 8852 человек.

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